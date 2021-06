LIVE | Australië steeds verder op slot vanwege nieuwe opleving corona

Steeds meer staten in Australië nemen coronamaatregelen vanwege een opleving van het virus. Ongeveer 18 miljoen van de 25 miljoen inwoners hebben op dit moment te maken met beperkingen die variëren van het opnieuw verplicht dragen van mondkapjes tot een totale lockdown, die sinds dit weekend voor twee weken in miljoenenstad Sydney en omliggende gebieden van kracht is.

„Ik denk dat we een nieuwe fase van deze pandemie ingaan met de meer besmettelijke Delta-variant”, zei minister Josh Frydenberg van Financiën tegen de Australische nieuwszender ABC. Volgens hem gaat het land een ’kritieke fase’ tegemoet in de strijd tegen Covid-19. Een speciale commissie, onder leiding van premier Scott Morrison, komt maandag bijeen om de situatie te bespreken. Een nationale lockdown wordt niet uitgesloten.

Maandag werden er achttien nieuwe lokale besmettingen gemeld in de staat New South Wales, waar Sydney onder valt. Een dag eerder waren dat er nog dertig. In totaal zijn er nu 130 gevallen geregistreerd sinds bijna twee weken geleden een eerste besmetting werd geconstateerd bij een limousinechauffeur die de bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij had vervoerd.

„We moeten er rekening mee houden dat de cijfers op en neer gaan en we moeten er voorbereid op zijn dat de cijfers aanzienlijk stijgen”, zei premier Gladys Berejiklian van New South Wales tegen verslaggevers in Sydney. „Bij deze variant zien we bijna 100 procent overdracht binnen huishoudens.”

De noordelijke stad Darwin ging zondag voor twee dagen in lockdown vanwege iemand die besmet bleek met de Delta-variant. De staat Queensland heeft opnieuw verplichte mondkapjes ingevoerd en beperkte in verschillende gebieden, waaronder de staatshoofdstad Brisbane, het aantal gasten dat thuis mag worden ontvangen. Dit soort maatregelen is ook in West-Australië voor de hoofdstad Perth genomen. Beperkingen blijven van kracht in hoofdstad Melbourne van de staat Victoria en de nationale hoofdstad Canberra.

6.50 - Voorlopig laatste coronavergadering van burgemeesters

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag voorlopig voor de laatste keer in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering. Justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij aanwezig en mogelijk ook coronaminister Hugo de Jonge. Het is volgens een woordvoerster van het beraad niet meer nodig om elke week te vergaderen, nu er zoveel coronamaatregelen versoepeld zijn. Maar de burgemeesters blijven wel onderling contact houden, zodat er zo nodig snel ingegrepen kan worden.

Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen, zal in de vergadering terugblikken op de vele bijeenkomsten die gewijd zijn aan de bestrijding van het virus. Sinds corona eind februari 2020 in Nederland uitbrak zijn de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vrijwel elke week bij elkaar geweest. De laatste maanden gebeurde dat ook af en toe digitaal, maar meestal vergaderden de burgemeesters fysiek in Utrecht. Daarbij waren bijna altijd bewindslieden namens het kabinet aanwezig.

Het beraad bespreekt maandag de eerste ervaringen na de vele versoepelingen die vanaf zaterdag gelden. Ze blikken ook vooruit naar half augustus, als wellicht de afstandsregels ook gaan verdwijnen. Volgens Bruls gaat het beraad vanaf dinsdag "in de waakstand." De burgemeesters willen niet dat een lokale virusuitbraak zich verspreidt. "Als het land opnieuw in lockdown zou moeten, is dat een enorme dreun", aldus Bruls.

6.32 -Britse minister van Defensie en defensietop in quarantaine

De Britse minister van Defensie en een groot deel van de defensietop van het Verenigd Koninkrijk moeten in quarantaine nadat het hoofd van de Britse strijdkrachten vorige week positief testte op Covid-19. Dat heeft de Britse regering bevestigd, meldden Britse media.

Minister Ben Wallace en de topmannen van de koninklijke marine, de luchtmacht en het strategisch commando zijn gealarmeerd door de gezondheidsautoriteiten en moeten tien dagen in thuisisolatie.

Ze hebben donderdag allemaal nauw contact gehad met generaal Nick Carter (62) tijdens een bijeenkomst van de militaire academie in Shrivenham. Na het evenement testte Carter positief op het virus. Op de bijeenkomst zou de coronaregel voor voldoende afstand houden in acht zijn genomen, maar toch worden de betrokkenen gezien als "nauw contact".

De minister en de andere medewerkers blijven de komende tien dagen vanuit huis gewoon doorwerken.

6.30 - Duitsland wil Britse reizigers uit de EU weren

Duitsland wil voorkomen dat Britten nog langer naar EU-landen kunnen reizen, ongeacht of ze volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat meldt de Britse krant The Times. De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor Groot-Brittannië aan te wijzen als "land van zorg" omdat de zeer besmettelijke Delta-variant er zo wijdverbreid is, aldus de krant.

De plannen zullen worden besproken door hoge Europese en nationale functionarissen in een speciaal EU-comité dat zich bezighoudt met politieke crisisrespons. Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta en Portugal zouden niets in de plannen zien. "Veel landen zullen denken dat het hun eigen beslissing is en niet een besluit dat in Berlijn moet worden genomen", zegt een Britse regeringsbron tegen de krant.

De Britse premier Boris Johnson ontvangt Merkel vrijdag in zijn buitenverblijf Chequers. Groot-Brittannië is van plan volgende maand plannen te onthullen om volledig gevaccineerde mensen onbeperkt naar alle landen te laten reizen, behalve die met het hoogste Covid-19-risico.

In het Verenigd Koninkrijk werd zaterdag het hoogste aantal coronabesmettingen op een dag vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten meldden toen 18.270 positieve testuitslagen. Er werden 23 sterfgevallen gemeld. In Groot-Brittannië zijn al veel mensen ingeënt, maar de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen deze coronamutant.