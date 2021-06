LIVE | Studie: vaccins werken mogelijk jarenlang tegen corona

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zetten het immuunsysteem dusdanig lang aan het werk, dat het volgens Amerikaanse onderzoekers weleens zou kunnen dat ze jarenlang bescherming zullen geven tegen het virus. Mits dat niet muteert op een manier die vaccins omzeilt.

„Een zeer, zeer goed teken” noemt immunoloog Ali Ellebedy van Washington University de resultaten van het onderzoek tegenover The New York Times. Hij en zijn team hebben hun bevindingen gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De studie was niet heel groot, maar wel intensief voor de deelnemers. Veertien mensen lieten vrijwillig puncties nemen van hun lymfeklieren, waarin immuuncellen worden klaargestoomd om virussen effectief te herkennen en te helpen bestrijden. De proefpersonen ondergingen de puncties meerdere keren, tot vijftien weken na hun eerste prik.

Het onderzoek wees uit dat het centrum waar zogeheten B-geheugencellen hun ’training’ krijgen na die vijftien weken nog steeds zeer actief was. Daarover is onderzoeksleider Ellebedy opgetogen, want van andere vaccinaties is bekend dat dit specifieke en belangrijke effect na een week of twee vaak al minder krachtig wordt.

Ook immunologen van andere universiteiten reageren verheugd op de bevindingen. Deepta Bhattacharya van de University of Arizona schat op basis van de studie in dat een eventuele vervolgprik, een zogenoemde booster, alleen nodig zal zijn als bepaalde coronavarianten zullen opkomen waar de vaccins niet goed tegen werken. Van het simpelweg afnemen van immuniteit zal geen sprake zijn, zegt de immunoloog tegen The New York Times. „Ik zie dat gewoon niet gebeuren.”

16.47 - Ruim 200 aanvragen van evenementen bij garantieloket

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft tot nu toe 205 aanvragen binnengekregen bij het garantieloket voor evenementen. Volgens een woordvoerder zijn de aanvragen in totaal goed voor een subsidie van 235,4 miljoen euro.

Op 18 juni werd het loket geopend waar organisatoren van evenementen een garantieregeling konden aanvragen voor het geval het evenement niet kon doorgaan vanwege een verbod van de rijksoverheid. Als er ten tijde van het evenement geen verbod is, vervalt het recht op subsidie van deze regeling. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen vervolgens weer terug in de pot.

Onder de aanvragen zitten twintig concerten en 150 festivals. Om welke evenementen het precies gaat, kan de woordvoerder van de RVO niet zeggen. Ook is er wat betreft de omvang van de evenementen „geen eenduidige definitie van wat groot of klein is.” Het gemiddelde aantal bezoekers van alle evenementen samen is 13.000, als alleen de festivals worden meegerekend is dat 17.000.

15.58 - Aangifte van hack

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat aangifte doen na de hackpoging van afgelopen vrijdag. Dat meldt een woordvoerder. Door het incident kwamen e-mails met daarin de testuitslagen later aan. Testen voor Toegang regelt coronatoegangstesten namens de overheid. In totaal gaat het om 95 testlocaties in heel het land.

Vanaf vrijdagnacht 00.00 uur mochten mensen weer naar nachtclubs, mits ze een negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs konden laten zien. Maar voor veel mensen kwamen hun testuitslagen vrijdag te laat binnen. Volgens de stichting komt de vertraging door een hackpoging, waar tegen nu aangifte wordt gedaan.

Ook schrijven NH Nieuws en de Gelderlander dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden „ter compensatie” of „om er vanaf te zijn” zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was. „Dat beeld herkennen wij niet”, zegt de woordvoerder van de stichting. „Maar wij nemen deze berichten wel serieus. Daarom zijn wij hierover in gesprek met locaties waarover wij dit soort signalen hebben ontvangen.”

14.44 - De Jonge: testen voor toegang ging dit weekend niet vlekkeloos

Het afgelopen weekend is het niet overal goed gegaan met het toegangstesten bij bijvoorbeeld nachtclubs, erkent demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Er kwamen meldingen dat bezoekers naar binnen konden met het toegangsbewijs van iemand anders. Ook waren er lange wachttijden bij Testen voor Toegang, waar mensen een toegangstest kunnen laten doen. Sommigen kregen zelfs als compensatie voor de wachttijden een negatieve testuitslag zonder een test te ondergaan, meldde NH Nieuws afgelopen weekend.

Volgens De Jonge was het „onder de streep een heel mooi weekend”, maar hij geeft toe dat het „niet op alle punten even vlekkeloos ging.” Hij benadrukt dat alleen mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen. „Je moet er vanuit kunnen gaan dat degene naast je op de dansvloer veilig is.” Is die garantie er niet, dan is het volgens hem niet meer mogelijk om „achter de poort” geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Door middel van toegangsbewijzen kunnen gelegenheden weer open zonder dat 1,5 meter afstand tot elkaar nodig is. Bezoekers laten via de CoronaCheck-app dan zien dat ze een toegangstest hebben ondergaan, of al zijn gevaccineerd. Per 1 juli krijgt men ook een ’groen vinkje’ in de app als iemand onlangs is hersteld van corona.

De minister zegt in gesprek te gaan met Stichting Open Nederland, die verantwoordelijk is voor Testen voor Toegang. Ook moet beter worden gehandhaafd dat portiers niet alleen de QR-code uit de CoronaCheck controleren, maar ook de identiteit van de bezoeker checken. Anders kunnen mensen met een code van een ander naar binnen. „Volgend weekend zal het beter gaan”, verzekert De Jonge. Of de problemen van afgelopen weekend tot besmettingen hebben geleid, kon hij niet zeggen.

13.27 -Is het niet dringend, wacht met vragen huisarts om prikbewijs

Als je niet meteen bewijs nodig hebt dat je door je huisarts bent gevaccineerd tegen het coronavirus, wacht dan met het aanvragen van dat bewijs. En als je wel zo’n bewijs nodig hebt, vraag het dan het liefst per mail aan je huisarts. Die oproep doet de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Sinds vorige week is de CoronaCheck-app in de lucht. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland willen reizen. Die app haalt de informatie uit de systemen van onder meer de GGD’en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Maar niet iedereen staat in die administratie. Sommige mensen wilden niet dat hun gegevens werden gedeeld en bij anderen is de informatie nog niet aangekomen in het centrale systeem. Voor die mensen is een ’uitzonderingsroute’ bedacht. Als ze door de huisarts zijn gevaccineerd, kan de huisarts zelf het bewijs daarvoor aanmaken. Dat kan vanaf komende donderdag.

12.03 -Systeem vaccinatiebewijzen voor CoronaCheck hapert nog steeds

Er zijn nog altijd problemen met de vaccinatiebewijzen voor mensen die hun eerste coronaprik hebben gehad en een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Deze groep zou eigenlijk een groen vinkje moeten kunnen krijgen in de app CoronaCheck, maar dat gaat dus niet altijd goed, laat het ministerie weten naar aanleiding van berichtgeving van Nu.nl. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zei vrijdag dat de problemen dit weekend verholpen zouden moeten zijn.

Volgens het ministerie is er de afgelopen dagen „hard gewerkt” om de problemen te verhelpen, maar is dat maar gedeeltelijk gelukt. Het ministerie vermoedt dat het probleem optreedt bij mensen die ergens tussen april en begin juni hun eerste prik hebben gekregen van de GGD. In de verwerking van de data van deze groep lijken de grootste problemen op te treden. Hoeveel mensen hierdoor getroffen worden, is nog onduidelijk.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen sinds dit weekend plekken bezoeken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo kunnen degenen met een groen vinkje in de app weer naar nachtclubs en discotheken. Wie geen vaccinatiebewijs heeft, kan ook een bewijs van een negatieve test overleggen. Tot nu toe hebben ruim 200.000 mensen dat gedaan. Twee miljoen mensen maakten een vaccinatiebewijs aan.

Er zijn meer problemen geweest rond de app. Zo zijn nog niet alle gegevens van vaccinaties goed verwerkt, doordat ze zijn vastgelegd in een systeem waar de app niet bij kan. Tussen nu en 1 juli wordt er nog van veel mensen informatie ingevoerd. Ook was het rond de introductie van vaccinatiebewijzen erg druk op de servers. Veel gebruikers kregen een foutmelding omdat de systemen te zwaar belast werden. Ze moesten later terugkomen. Inmiddels is de drukte volgens het ministerie weer afgenomen.

Ook met de testbewijzen ging het niet goed. Bij Testen voor Toegang, dat coronatesten doet die in de app CoronaCheck gebruikt kunnen worden, ontstond vertraging. Volgens de organisatie werden die problemen veroorzaakt door een hack.

7.15 - Australië steeds verder op slot vanwege nieuwe opleving corona

Er is slechts een handjevol mensen te vinden rondom het Sydney Opera House. Normaal gesproken is het hier in het weekend een drukte van belang. Ⓒ ANP/HH

Steeds meer staten in Australië nemen coronamaatregelen vanwege een opleving van het virus. Ongeveer 18 miljoen van de 25 miljoen inwoners hebben op dit moment te maken met beperkingen die variëren van het opnieuw verplicht dragen van mondkapjes tot een totale lockdown, die sinds dit weekend voor twee weken in miljoenenstad Sydney en omliggende gebieden van kracht is.

„Ik denk dat we een nieuwe fase van deze pandemie ingaan met de meer besmettelijke Delta-variant”, zei minister Josh Frydenberg van Financiën tegen de Australische nieuwszender ABC. Volgens hem gaat het land een ’kritieke fase’ tegemoet in de strijd tegen Covid-19. Een speciale commissie, onder leiding van premier Scott Morrison, komt maandag bijeen om de situatie te bespreken. Een nationale lockdown wordt niet uitgesloten.

Maandag werden er achttien nieuwe lokale besmettingen gemeld in de staat New South Wales, waar Sydney onder valt. Een dag eerder waren dat er nog dertig. In totaal zijn er nu 130 gevallen geregistreerd sinds bijna twee weken geleden een eerste besmetting werd geconstateerd bij een limousinechauffeur die de bemanning van een overzeese luchtvaartmaatschappij had vervoerd.

„We moeten er rekening mee houden dat de cijfers op en neer gaan en we moeten er voorbereid op zijn dat de cijfers aanzienlijk stijgen”, zei premier Gladys Berejiklian van New South Wales tegen verslaggevers in Sydney. „Bij deze variant zien we bijna 100 procent overdracht binnen huishoudens.”

De noordelijke stad Darwin ging zondag voor twee dagen in lockdown vanwege iemand die besmet bleek met de Delta-variant. De staat Queensland heeft opnieuw verplichte mondkapjes ingevoerd en beperkte in verschillende gebieden, waaronder de staatshoofdstad Brisbane, het aantal gasten dat thuis mag worden ontvangen. Dit soort maatregelen is ook in West-Australië voor de hoofdstad Perth genomen. Beperkingen blijven van kracht in hoofdstad Melbourne van de staat Victoria en de nationale hoofdstad Canberra.

6.50 - Voorlopig laatste coronavergadering van burgemeesters

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag voorlopig voor de laatste keer in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering. Justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij aanwezig en mogelijk ook coronaminister Hugo de Jonge. Het is volgens een woordvoerster van het beraad niet meer nodig om elke week te vergaderen, nu er zoveel coronamaatregelen versoepeld zijn. Maar de burgemeesters blijven wel onderling contact houden, zodat er zo nodig snel ingegrepen kan worden.

Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen, zal in de vergadering terugblikken op de vele bijeenkomsten die gewijd zijn aan de bestrijding van het virus. Sinds corona eind februari 2020 in Nederland uitbrak zijn de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s vrijwel elke week bij elkaar geweest. De laatste maanden gebeurde dat ook af en toe digitaal, maar meestal vergaderden de burgemeesters fysiek in Utrecht. Daarbij waren bijna altijd bewindslieden namens het kabinet aanwezig.

Het beraad bespreekt maandag de eerste ervaringen na de vele versoepelingen die vanaf zaterdag gelden. Ze blikken ook vooruit naar half augustus, als wellicht de afstandsregels ook gaan verdwijnen. Volgens Bruls gaat het beraad vanaf dinsdag „in de waakstand.” De burgemeesters willen niet dat een lokale virusuitbraak zich verspreidt. „Als het land opnieuw in lockdown zou moeten, is dat een enorme dreun”, aldus Bruls.

6.32 -Britse minister van Defensie en defensietop in quarantaine

De Britse minister van Defensie en een groot deel van de defensietop van het Verenigd Koninkrijk moeten in quarantaine nadat het hoofd van de Britse strijdkrachten vorige week positief testte op Covid-19. Dat heeft de Britse regering bevestigd, meldden Britse media.

Minister Ben Wallace en de topmannen van de koninklijke marine, de luchtmacht en het strategisch commando zijn gealarmeerd door de gezondheidsautoriteiten en moeten tien dagen in thuisisolatie.

Ze hebben donderdag allemaal nauw contact gehad met generaal Nick Carter (62) tijdens een bijeenkomst van de militaire academie in Shrivenham. Na het evenement testte Carter positief op het virus. Op de bijeenkomst zou de coronaregel voor voldoende afstand houden in acht zijn genomen, maar toch worden de betrokkenen gezien als „nauw contact.”

De minister en de andere medewerkers blijven de komende tien dagen vanuit huis gewoon doorwerken.

6.30 - Duitsland wil Britse reizigers uit de EU weren

Duitsland wil voorkomen dat Britten nog langer naar EU-landen kunnen reizen, ongeacht of ze volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat meldt de Britse krant The Times. De Duitse bondskanselier Angela Merkel stelt voor Groot-Brittannië aan te wijzen als „land van zorg” omdat de zeer besmettelijke Delta-variant er zo wijdverbreid is, aldus de krant.

De plannen zullen worden besproken door hoge Europese en nationale functionarissen in een speciaal EU-comité dat zich bezighoudt met politieke crisisrespons. Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta en Portugal zouden niets in de plannen zien. „Veel landen zullen denken dat het hun eigen beslissing is en niet een besluit dat in Berlijn moet worden genomen”, zegt een Britse regeringsbron tegen de krant.

De Britse premier Boris Johnson ontvangt Merkel vrijdag in zijn buitenverblijf Chequers. Groot-Brittannië is van plan volgende maand plannen te onthullen om volledig gevaccineerde mensen onbeperkt naar alle landen te laten reizen, behalve die met het hoogste Covid-19-risico.

In het Verenigd Koninkrijk werd zaterdag het hoogste aantal coronabesmettingen op een dag vastgesteld sinds 5 februari. De gezondheidsautoriteiten meldden toen 18.270 positieve testuitslagen. Er werden 23 sterfgevallen gemeld. In Groot-Brittannië zijn al veel mensen ingeënt, maar de erg besmettelijke Delta-variant van het coronavirus gaat er ook rond. Mensen die één keer zijn ingeënt, zijn niet goed genoeg beschermd tegen deze coronamutant.