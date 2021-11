Noord-Ierse minister klaagt zanger Van Morrison aan wegens smaad

De zanger deed zijn uitlatingen over Swann onder meer tijdens een diner in een chique hotel in Belfast, in juni. Hij was boos dat een concert van hem was gecanceld vanwege de coronamaatregelen. Ook noemde Morrison de minister in een interview een oplichter.

Liedjes over pandemie

Morrison staat bekend als een uitgesproken criticus van de maatregelen die de Ierse overheid heeft genomen vanwege de pandemie. De zanger maakte in 2020 drie liedjes over de pandemie, waarin hij stelde dat de Ierse overheid de burgers hun vrijheden afneemt. Volgens Swann zijn de liedjes gevaarlijk omdat Morrison zijn claims niet wetenschappelijk onderbouwt.

In een verklaring omschreef Morisson de liedjes, met titels als Born to be free en No more lockdown, „parodie, komedie, scherts en sarcasme.” Later herhaalde hij echter in een videoboodschap de woorden die nu tot Swanns aanklacht wegens smaad hebben geleid.

De eerste zitting van de zaak is vermoedelijk pas begin 2022.