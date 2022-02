Premium Het beste van De Telegraaf

Interview - Blij met militaire steun Nederland President van Litouwen: ’De grootste bedreiging in 30 jaar’

Door Rob Savelberg

President Nauseda (centrum links) bezoekt met de vice secretaris-generaal van de NAVO, Mircea Geoana, de NAVO-troepen op de legerbasis van Rukla in Litouwen. Ⓒ EPA

De Nederlandse militairen in Litouwen zijn vanwege Russische agressie zeer welkom in de Baltische kuststaat. „Dit is de grootste bedreiging in dertig jaar”, stelt staatspresident Gitanas Nauseda exclusief tegen dit dagblad. Een gesprek over lastige buren en een lange muur die de NAVO-lidstaat langs de grens met Wit-Rusland bouwt.