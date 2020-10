Artsen in VS: debat Trump-Biden had prima ’live’ gekund

Dat schrijven zo’n 175 Amerikaanse artsen aan de Commission on Presidential Debates. Die commissie besloot het debat te schrappen, nadat eerder een vergeefse poging was gedaan Trump ertoe te bewegen op afstand via een videoverbinding met zijn tegenstrever in debat te gaan. Dat verzoek kwam nadat de president en first lady Melania vrouw ruim een week geleden positief testten op corona.

De 175 artsen zijn stuk voor stuk van mening dat met inachtneming van voldoende afstand de twee kemphanen uitstekend een debat kunnen voeren. Aan aantal van hun brieven is in handen van de Amerikaanse krant de New York Post, dat enkele schrijvers citeert. Zo meent dr. Joseph Dougherty: „Gebaseerd op de wetenschap, de data en onze kennis van epidemiologie, kan – en behoort – dat debat gewoon face-to-face worden gevoerd.”

Dougherty en zijn collega’s schreven hun brieven nog voordat de commissie besloot ook van een virtueel debat af te zien en het tweede debat helemaal te schrappen. Dat gebeurde nadat Trump medewerking aan een debat-op-afstand weigerde. „Een virtueel debat is zonde van mijn tijd”, had de president laten weten.