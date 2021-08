Drie gewonden door steekpartij in Bergen op Zoom

Premium Binnenland

Ook 18-jarige Hein B. verdacht van betrokkenheid bij dood Carlo Heuvelman

Een tweede jongere is gearresteerd in verband met de vechtpartij op Mallorca. Het zou gaan om de 18-jarige Hein B. uit Hilversum. Na de arrestatie van Sanil B. afgelopen woensdagochtend is dit de tweede keer in een week tijd dat een verdachte wordt opgepakt in de zaak die heel Nederland bezighoudt n...