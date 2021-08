Politie doet melding van steekpartij Bergen op Zoom

Binnenland

Verdachte zaak voor mishandelingen Mallorca voorgeleid

De 19-jarige man uit Hilversum die is aangehouden in de zaak rond de fatale mishandeling op Mallorca wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Deze beslist of hij langer in de cel moet blijven. Zijn hechtenis kan met twee weken verlengd worden. De man is woensdagochtend vroeg opgepakt.