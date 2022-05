Apenpokken rukken op: hoe gevaarlijk is het virus en voor wie?

Binnenland

RIVM: vooralsnog geen apenpokken in Nederland

Het apenpokkenvirus is in Nederland vooralsnog niet vastgesteld. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het virus is in Europa heel zeldzaam, maar de afgelopen weken is het opgedoken in Italië, Zweden, Spanje, Portugal en Groot-Brittannië. Ook in de Verenigde Staten...