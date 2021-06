Automobilist en fietser overleden na aanrijding in Overijssel

Ⓒ Compact Media

SINT JANSKLOOSTER - Een automobilist en een fietser zijn vrijdag overleden nadat ze met elkaar in aanrijding kwamen in Sint Jansklooster in de gemeente Steenwijkerland, Overijssel. De slachtoffers zijn een vrouw van 73 en een man van 82, allebei uit Sint Jansklooster, meldt de politie. Er is door omstanders en hulpdiensten nog eerste hulp verleend, maar dat mocht niet meer baten.