Republikeinen negeren kandidaten van voormalige president Gevoelige tik voor Trump in Georgia

ATLANTA - Georgia is opnieuw de Amerikaanse staat waar Donald Trump is verslagen. Hij verloor er in 2020 en Georgia was bovendien de staat waar de Democraten, na een zogenaamde run-off, een uitroepteken achter de overwinning Joe Biden hadden gezet met verkiezingswinst voor twee senatoren. En nu hebben ook de Republikeinen, tijdens de voorverkiezingen over de vraag wie namens de partij kandidaat wordt voor het bestuur van de staat bij de verkiezingen in november, Trump aan de kant gezet.