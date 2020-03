’Alsof ik alleen op de wereld was’

Installateur Timon had het gevoel alleen op de wereld te zijn maandagochtend.

Den Haag - Op de meeste snelwegen was er ruimte te over om het gaspedaal even lekker in te trappen. Door de coronacrisis stonden er geen files en kon iedereen lekker doorrijden. Maar door de invoering van de maximale snelheid van 100 km/u overdag was daar geen sprake van.