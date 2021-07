Vlaardinger met gasalarmpistolen, boksbeugel en cocaïnepers opgepakt na tip Spaanse politie

De politie heeft twee bedrijfpanden doorzocht. Daar ontdekten de agenten vijf gasalarmpistolen, een boksbeugel, een cocaïnepers, geldtelmachines en versnijdingsmiddelen. De auto van de verdachte is ook onderzocht; in de achterbak lag een vuurwapen en in de auto was ook een verborgen ruimte ingebouwd.

De verdachte zit vast en werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.