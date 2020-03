Premier Rutte spreekt maandag op tv land toe over coronavirus

Er zijn zondag meerdere overleggen geweest. De druk om alle scholen te sluiten is in de afgelopen dagen behoorlijk toegenomen. De verwachting is dat het kabinet gehoor geeft aan verschillende oproepen. Het is nog niet duidelijk of de scholen helemaal dicht gaan. In België zijn alleen lessen geschrapt om te zorgen dat ouders die bijvoorbeeld aan het werk zijn in de zorg niet hoeven thuis te blijven om op hun kinderen te passen.

Moeilijke situatie

De persconferentie van zondagmiddag is met ministers Slob (Onderwijs) en Bruins (Medische Zorg). Minister-president Rutte speecht maandagavond om 19.00 uur op televisie, uitgezonden door de publieke omroep en RTL, over de corona-crisis. „De minster-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Bekijk ook: Nieuwe landelijke maatregelen verwacht

Deskundigen hebben het kabinet donderdag geadviseerd om de scholen juist open te houden om ouders die werkzaam zijn bij bijvoorbeeld de politie en energiebedrijven te ontlasten. Op het ministerie in Den Haag hebben onderwijsministers zondag gesproken met vertegenwoordigers van universiteiten, scholen en kinderopvangcentra.

Vertegenwoordigers van onder andere ziekenhuizen en artsen hebben zondagmiddag in Leiden gesproken over de aanpak van het coronavirus. Het spoedoverleg was aangekondigd door het ministerie van Volksgezondheid, maar de locatie is geheim gehouden.

Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), de belangrijkste adviseur van het kabinet, gaf donderdag al suggesties voor enkele vervolgmaatregelen zoals het sluiten van alle horecabedrijven en sportscholen. Het is nog onbekend wat voor besluiten er op dit vlak genomen worden.