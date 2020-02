Verdacht postpakket bij bedrijf Neede blijkt vals alarm

Het pakket werd bezorgd bij een bedrijf aan de Mengersdijk. „De omgeving is ruim afgezet”, aldus de politie vanuit het Gelderse plaatsje. „Ons Team Explosievenverkenning doet onderzoek.”

Uiteindelijk bleek het dus níet om een bompakket te gaan zoals de afgelopen dagen naar meerdere bedrijven in Nederland is gestuurd.

Deze week werd Nederland voor de zoveelste keer opgeschrikt door bombrieven. Ze belandden zowel op het hoofdkantoor van de ING-groep aan de Amsterdamse Bijlmerdreef, een bedrijf in Leusden, als in het postsorteercentrum van ABN Amro en de postkamer van Ricoh in Kerkrade.

Zo ziet de bombrief eruit die op verschillende plekken is gevonden. Ⓒ Politie

Bekijk ook: Briefbomber tart politie

Later meer.