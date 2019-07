Vijf vragen over de ’Barbie-boete’: ’Die arme meid!’

Afgelopen jaar werd de Haagse BN’er, wiens echte naam Samantha de Jong is, opgenomen omdat ze onwel was geraakt. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het HagaZiekenhuis moet een boete van 460.000 euro betalen omdat het de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft. Dat is de allereerste boete vanwege een overtreding van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Maar wat is er precies fout gegaan? Vijf vragen over de AVG en de fouten van het HagaZiekenhuis.