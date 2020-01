Ontsnapte gevangene: ’groeten uit Thailand’

Een woordvoerder van het gevangeniswezen bevestigt de ontvangst. Het pakket is overgedragen aan de politie.

De gevangene, Oualid Sekkaki, ontsnapte op 19 december door met vier medegevangenen over een muur te klimmen. Drie van hen werden enkele uren later opgepakt in de buurt, een vierde werd begin januari in Nijmegen gearresteerd.

Oualid is volgens Het Laatste Nieuws de jongere broer van de „Mechelse ontsnappingskoning” Ashraf Sekkaki. Die ontsnapte in 2009 uit de gevangenis van Brugge met hulp van handlangers die een helikopter hadden gekaapt. Een jaar later ontsnapte hij uit de gevangenis van Qujda in Marokko. Ashraf zit inmiddels weer in de cel in Marokko.