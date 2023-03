Premium Het beste van De Telegraaf

Op het internet werd Kees Vlaardingerbroek beschuldigd van ’racisme’ en ’wangedrag’ Bij voorbaat veroordeeld: ’Alles is geoorloofd in de huidige cancelcultuur’

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Kees Vlaardingerbroek Ⓒ Rias Immink

Hoe is het om slachtoffer te worden van een smaadcampagne? Het overkwam musicoloog Kees Vlaardingerbroek, artistiek leider van de NTR ZaterdagMatinee. „Alles is geoorloofd in de huidige cancelcultuur.”