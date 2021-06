Hoekstra: ’Deur voor Omtzigt staat altijd open’

Hoekstra zegt voor zijn gesprek maandagochtend met informateur Mariëtte Hamer dat het CDA Omtzigt graag binnenboord wilde houden. „Ik kan echt oprecht zeggen dat Marnix van Rij (partijvoorzitter, red.), Ank Bijleveld (minister en vertrouweling Omtzigt, red.) en ikzelf er alles aan hebben gedaan. We hebben echt geen enkele moeite gespaard om juist dit te voorkomen. Het is heel verdrietig, heel jammer, dat het niet is gelukt.”

Dat Omtzigt na het lekken van zijn explosieve memo, over hoe het er volgens hem binnen de partij aan toegaat, toch vertrekt, zal volgens Hoekstra niet de partij gaan verscheuren. „Ik vrees niet voor een splitsing, ik merk ook dat mensen de eenheid willen bewaren. We moeten gewoon met elkaar verder.”

Formatie

Terwijl zijn partij in brand staat, moet Hoekstra maandagochtend ook weer aanschuiven bij informateur Hamer, voor gesprekken met achtereenvolgens CU-leider Gert-Jan Segers en PvdA-leider Lilianne Ploumen.

De CDA-leider houdt vol dat de gebeurtenissen van afgelopen week daar geen invloed op hebben. „Het speelveld ziet er sowieso lastig uit”, zegt Hoekstra, die zegt er nog ’hetzelfde in te staan als vorige week’: hij houdt de opties van zowel de regering als de oppositiebankjes open.

Hoekstra geeft wel toe dat zijn gedachten even niet bij een volgend kabinet waren: „De afgelopen dagen ben ik echt met de partij bezig geweest, en helemaal niet met de formatie. Ik voel een grote verantwoordelijkheid: voor het land, en ook voor de partij.” Hij benadrukt dat Omtzigt welkom is om op zijn besluit terug te komen en terug te keren bij het CDA. „De deur staat altijd open.”

Afstrepen

Wat de wankele toestand bij het CDA betekent voor de formatie, is nog de vraag. „Het is een woelige tijd voor het CDA,” constateert PvdA-leider Lilianne Ploumen. In haar gesprek met Hoekstra en Hamer is er „wel uitgewisseld dat het moeilijke tijd is bij het CDA”. „Ik wens ze echt het beste. Ik hoop dat Pieter Omtzigt goed kan herstellen.”

Hoewel er tussen haar en Hoekstra is gesproken over uiteenlopende inhoudelijke onderwerpen - zorg, onderwijs en het woningtekort - blijven de verschillen op financieel vlak groot. „Ik heb hem er nog niet van overtuigd dat de staatsschuld van 2060, dat wij daar de beste hoogte voor hebben,” aldus Ploumen. „Soms is het evident dat je het met elkaar eens bent en soms niet.”

Wat Gert-Jan Segers betreft is er voor zijn partij niks veranderd: de ChristenUnie is bereid ’op de inhoud’ mee te praten, bijvoorbeeld over het herstelbeleid en de komende begroting, maar hoeft niet zo nodig in een volgend kabinet. „Het is verder aan de informateur om opties te verkennen en af te strepen.” Er zijn partijen die bereid zijn om te praten en die elkaar niet hebben uitgesloten - VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU. „Het ligt voor de hand dat daar het eerst naar wordt gekeken.” Volgens hem is een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Tweede Kamer ook een optie.

Druk voelt Segers niet. „Dat zou betekenen dat het aan ons is om ’ja’ te zeggen tegen onderhandelingen, en die optie ligt niet voor.”

