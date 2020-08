Wit-Rusland: verdere protesten tegen Loekasjenko gepland

„We zullen niet rusten totdat de huidige machthebbers zijn afgetreden en Wit-Rusland een vrij land wordt”, zei activiste Maria Kolesnikova van de oppositiepartij zondag voor demonstranten in Minsk. ”26 jaar nachtmerrie moet eindigen.” Eerder was staatshoofd Loekasjenko voor aanhangers op het Onafhankelijkheidsplein verschenen en had hij benadrukt dat hij de macht nooit zou opgeven.

Kolesnikova kondigde aan dat maandag strafrechtelijke aanklachten zouden worden ingediend vanwege de twee doden tijdens de protesten en voor het massale geweld van de veiligheidstroepen tegen demonstranten en gevangenen. Ook tijdens de protesten op zondag droegen mensen spandoeken met afbeeldingen van gewonden met kneuzingen, brandwonden en snijwonden.

Volgens Kolesnikova zitten er nog steeds ongeveer 4000 mensen in de gevangenis na de bloedige protesten begin vorige week. Meer dan 2000 mensen werden vrijgelaten. Volgens berichten in de media in Wit-Rusland is de verblijfplaats van ongeveer 80 mensen na de protesten onduidelijk.

Mars voor de Vrijheid

Tienduizenden aanhangers van de Wit-Russische oppositie hebben zondag in de hoofdstad Minsk deelgenomen aan een „Mars voor de Vrijheid”. Ook demonstreerden ze tegen politiegeweld. Een verslaggever van Reuters schatte het aantal deelnemers op 200.000.

Met het roepen van „Ga weg!” marcheerden de demonstranten over de Laan van de Onafhankelijkheid richting het Onafhankelijkheidsplein. Het ging om het grootste protest tot nu toe sinds de verkiezingen van vorige week zondag. De politie liet zich niet zichtbaar zien. De hele week zijn al demonstraties in het land. Ook zondag werd in veel plaatsen gedemonstreerd.

Veel demonstranten droegen bloemen en ballonnen bij zich. Ook waren velen in het wit gekleed, de kleur die symbool is geworden voor de oppositiebeweging. Demonstranten hielden verder borden vast met slogans als „Wij zijn tegen geweld” en „Loekasjenko moet zich verantwoorden voor de martelingen en de doden.”

Het protest begon vlak nadat Loekasjenko een bijeenkomst had gehouden voor zijn aanhang in het centrum van Minsk. Hij spoorde zijn supporters aan het land te redden van de ondergang.