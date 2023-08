Nieuwe gevallen van zeer besmettelijke builenpest gemeld in China

Op 7 augustus werd gemeld dat een Chinese vrouw een besmetting met de builenpest had opgelopen in Binnen-Mongolië. Nu zijn er twee nieuwe gevallen bekendgemaakt: het gaat om de echtgenoot en dochter van de vrouw, aldus de lokale regering. De drie zijn samen met enkele van hun nauwe contacten in quarantaine geplaatst.

Builenpest is de meest voorkomende vorm van pest en gaat gepaard met symptomen als koorts, hoofdpijn en koude rillingen, gevolgd door het ontstaan van pijnlijke builen (voornamelijk in de liesstreek en de oksels). De builenpest wordt veroorzaakt door de bacterie yersinia pestis, die zich via rattenvlooien verspreid.

De pest is zeer besmettelijk en zonder behandeling dodelijk. Zonder antibiotica sterft tussen de 30% tot 90% van de geïnfecteerden, zo meldt de WHO. Tussen 1347 en 1353 stierf meer dan een derde tot de helft van alle Europeanen aan de pest.

Gevallen in China zijn zeldzaam. De meeste besmettingen werden de afgelopen jaren vastgesteld in Binnen-Mongolië en de noordwestelijke Ningxia-regio. De pest komt ook voor in het westen van de Verenigde Staten.