Nederlandse vrouw (24) in de problemen in India

Rond vier uur zondagmiddag reed de vrouw met de jeep door het stadje Karad, legde de politie uit aan onder meer de Indian Express en de Times of India. In die plaats in het westen van het Aziatische land ramde ze een geparkeerde wagen die langs de kant van de weg stond. De politie pakte haar op en verdenkt haar nu van autodiefstal.

,,Uit ons eerste onderzoek blijkt dat de vrouw de jeep heeft gestolen in Patan en daarna naar Karad reed’’, zegt politiechef Ajay Kumar Bansal over het ongeluk. Dat is een stuk van zo’n 35 kilometer. De vrouw zou volgens de eerste informatie achterna gezeten worden door de eigenaar van de jeep toen het ongeluk gebeurde. Dat wordt nog nagegaan door de autoriteiten.

De vrouw raakte niet ernstig gewond door de crash. Ze was met een toeristenvisum naar India gereisd, maar dat was volgens de berichten al een maand verlopen. De politie probeert nu na te gaan wat ze deed in Patan, en waar ze hiervoor is geweest.

