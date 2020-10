Brandbrief aan burgemeester: Arib wil optreden tegen belagers Tweede Kamerleden

Volgens de voorzitter van de Tweede Kamer durven volksvertegenwoordigers niet eens meer normaal het gebouw te verlaten, om de demonstranten op het Plein te ontlopen. „In de afgelopen weken hebben we steeds moeten zoeken naar alternatieve uitgangen omdat de ingang aan de Pleinzijde moest worden afgesloten en onveilig was. In sommige gevallen moesten Kamerleden en bewindspersonen naar buiten worden begeleid.”

Arib schrijft dat er iets moet gebeuren. „Door de grote hoeveelheid en soms ook onverwachte demonstraties die voor de deuren van de Tweede Kamer plaatsvinden, ontstaan er onveilige situaties met grote impact op Kamerleden en bewindspersonen, maar ook op onze medewerkers en het publiek dat de Tweede Kamer bezoekt. Zij kunnen de Tweede Kamer niet vrij betreden en verlaten.”

Geschreeuw en aanklampen

De Kamervoorzitter stelt dat er dagelijks door honderden mensen wordt gedemonstreerd op het Plein. „Dat is door veel Kamerleden als zeer intimiderend ervaren. Hoewel veel demonstraties vreedzaam zijn, lijkt dat wel een tendens: steeds meer demonstraties gaan gepaard met geschreeuw richting Kamerleden en soms ook het fysiek aanklampen van Kamerleden.” Een van haar voorstellen is om demonstraties te verplaatsen naar elders.

Ook dinsdag werd er weer massaal geprotesteerd tegen coronabeleid. Tot laat in de avond stonden demonstranten hun ongenoegen te uiten rondom het Kamergebouw. Op veel plekken in de binnenstad stonden politievoertuigen en liepen agenten rond. Ook de Mobiele Eenheid (ME) stond klaar. De politie Den Haag krijgt de laatste tijd regelmatig hulp van eenheden van buiten de stad, om de drukte op te vangen.

Vorige week werden bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Plein zo’n tachtig mensen aangehouden. De manifestatie was volgens de politie niet aangekondigd. Bij de protesten afgelopen dagen zijn verschillende actiegroepen betrokken. De bekendste is de groep ’viruswaarheid’, die riep eerder al op om naar Den Haag te komen om te protesteren tegen de zogenoemde coronaspoedwet, die een wettelijke grondslag moet bieden voor de coronamaatregelen in Nederland. Die wet is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.

Omtzigt met dood bedreigd

Tijdens een demonstratie bij het gebouw van de Tweede Kamer tegen het coronabeleid werd CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gehinderd en kreeg hij doodsbedreigingen naar zijn hoofd geslingerd toen hij langsliep. Arib deed daarop aangifte bij de politie. Ook premier Rutte veroordeelde het gedrag. „Wat Omtzigt overkwam, dat is onacceptabel”, zei Rutte. Uit de brief van Arib blijkt dat het incident niet op zichzelf staat.

Een woordvoerder van burgemeester Van Zanen laat in een reactie weten dat er ’veelvuldig contact’ is met de Tweede Kamer. Welke maatregelen naar aanleiding van de brief worden getroffen wil hij niet zeggen. Wel is volgens de zegsman afgesproken dat de demonstaties alleen nog ’statisch’ mogen verlopen. Dat betekent dat er geen route wordt gelopen. „Als er niet-aangemelde demonstraties plaatsvinden, worden die indien mogelijk naar de Koekamp of Malieveld verplaatst of worden deze demonstraties ontbonden. Dit omdat afgelopen tijd te vaak is gebleken dat met organisatoren van onaangekondigde demonstraties geen afspraken kon worden gemaakt en omdat ze zich niet aan coronamaatregelen hielden.”