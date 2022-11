Premium Het beste van De Telegraaf

Generaal Lapin vliegt de laan uit Kwartet compleet: vier hoogste bevelhebbers Russische grondtroepen vervangen

Generaal Aleksandr Lapin (l.) krijgt in betere tijden een hand van president Vladimir Poetin, tijdens een onderscheidingsceremonie in het Kremlin in 2018. Ⓒ ANP / Associated Press

Moskou - Het slagveld in Oekraïne is niet alleen levensgevaarlijk voor voetsoldaten, maar lijkt ook een gegarandeerd einde voor de topgeneraals die uitvoering geven aan de plannen van de mannen in Moskou. De vier hoogste bevelhebbers van de Russische grondtroepen die in februari Oekraïne binnenvielen zijn inmiddels allemaal de laan uitgestuurd.