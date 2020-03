Bij ontsnapping tbs’ers aangehouden taxichauffeur op vrije voeten

„Uit onderzoek is gebleken dat hij er niks mee te maken heeft gehad. Er is een taxi besteld en hij kwam daardoor in deze situatie terecht”, aldus de woordvoerder.

De kliniek gaat zelf onderzoeken hoe de twee mannen aan een vuurwapen konden komen. Ook justitie zal daar onderzoek naar doen. „We gaan alle feiten op een rij zetten en willen de onderste steen boven hebben”, aldus de OM-woordvoerder.

Een van de twee tbs’ers kwam zondag om het leven na een vuurgevecht met de politie. De andere man is aangehouden.

