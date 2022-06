Minister Harbers: schrappen vluchten Schiphol tijdens drukke periodes kan niet worden uitgesloten

Dat Schiphol nu een akkoord heeft gesloten met vakbonden FNV en CNV over de werkomstandigheden voor komende zomer is volgens Harbers „een eerste, zeer noodzakelijke stap, maar we zijn er nog niet.” Volgens hem is het dan ook „geen toverstafje” om de chaos op de luchthaven, die al enkele weken aanhoudt, te verhelpen.

In het parlement klinkt ook flinke kritiek richting de VVD-minister zelf. Het kabinet is aandeelhouder van Schiphol en onder meer de VVD, CDA, PvdA, JA21 en DENK willen dat Harbers ’meer regie’ pakt. CDA-Kamerlid Harry van der Molen: „Wat kunnen we van de minister verwachten en niet alleen van Schiphol?”, vraagt hij zich af.

De minister wijst juist naar de luchthaven zelf en vindt dat het eerst aan Schiphol zelf is om de problemen op te lossen. Harbers wil geen ultimatum aan de luchthaven stellen waarbinnen de problemen moeten worden opgelost. „Maar wij melden als overheid dagelijks: los het op en doe daarvoor alles wat nodig is.” Volgens de bewindsman is er een ’grote betrokkenheid bij de directie en andere werknemers op Schiphol’ om dat te bewerkstelligen. Harbers belooft de Kamer wel ’zeer frequent’ te gaan infomeren over de stappen die nu worden gezet. Harbers wil elke week schriftelijk door Schiphol worden geïnformeerd over de stappen die worden gezet en de resultaten.

Duurste luchthaven van Europa

Schipholbaas Benschop zei dinsdag tegen Kamerleden dat de rekening voor het oplossen van de problemen ook bij aandeelhouders komen te liggen. Volgens Harbers stuurt het kabinet ’niet op lage kosten en winstmaximalisatie’. Kwaliteit mag wat kosten, aldus Harbers. Hij erkent dat de vele maatregelen ook ten kosten kunnen gaan van de winst ’en daarmee van een eventuele dividenduitkering aan het Rijk’ en waarschuwt voor hogere tarieven. Daarmee zou Schiphol volgens de minister bijvoorbeeld met ’securitygelden’ de duurste luchthaven van Europa kunnen worden.

Kamerleden zeiden verder zorgen te hebben over de toekomst van de luchthaven. Zo ontbreekt er een natuurvergunning en dreigt de luchthaven door stikstofregels in een juridisch moeras terecht te komen. „De natuurvergunning hangt als een zwaard van Damocles boven Schiphol”, zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke. Hij denkt dat Schiphol ’een maatje te groot’ is geworden. „De balans lijkt zoek.” VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wijst juist op het enorme belang van de luchthaven voor de economie en 300.000 banen. „Daar sta ik voor.”

PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop stelt dat de chaos op Schiphol duidelijk maakt dat ’het schenden van grenzen de standaard is geworden’. GL-Kamerlid Suzanne Kröger stelt dat de Kamer de baas van Schiphol niet alleen de schuld kan geven. „Hij voert alleen maar het beleid uit dat hij van de VVD-ministers krijgt”, zegt ze. Zij pleit voor ’gecontroleerde krimp’. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas wil juist dat het aantal vluchten binnen een bereik van 400 kilometer zo snel mogelijk worden geschrapt, maar dan moet wel het openbaar vervoer op orde zijn. De PVV doet samen met de VVD en CDA juist een oproep om een heel aantal vluchten naar regionale vluchthavens over te hevelen. Harbers zegt dat daar door Schiphol serieus naar wordt gekeken.