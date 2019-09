Jawed S. zou het zo weer doen

Agenten hadden Jawed S. al in de smiezen en konden hem binnen 9 seconden uitschakelen. Ⓒ TJANDE DE JONG

Amsterdam - Veel terreurdaden zijn twijfelgevallen. Had de terrorist andere motieven dan geloofsfanatisme? Was hij bijvoorbeeld wanhopig, gefrustreerd of gek? De Utrechtse IS-strijder Oussama A. zei dat er geesten in hem huisden. De Haagse steker Malek F. had een trauma door zijn verdronken vader en hoorde stemmen. Tramschutter Gökmen T. was een doorgesnoven kruimelcrimineel zonder perspectief. Maar met Jawed S., de man die twee mensen neerstak op Amsterdam CS, lijkt psychisch eigenlijk niet zoveel mis. Jawed kon wel eens een ‘echte’ terrorist zijn, zonder stoornissen om de schuld aan te geven.