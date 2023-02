Vier verwaarloosde honden gered uit smerige woning: ’Huskypup had gele vacht door urine’

Dat meldt de LID maandag. In het huis was nauwelijks vrije loopruimte omdat het vol lag met afval. Ook hing er een zwerm vliegen en was er sprake van een penetrante lucht. „Twee volwassen husky’s verbleven vermoedelijk vrijwel permanent in benches, een pup stond in zijn eigen urine in een aangrenzende ren”, aldus de inspectiedienst. De vacht van deze pup was helemaal geel verkleurd door de ingetrokken urine.

Alle dieren zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar ze de juiste verzorging krijgen. De eigenaars krijgen een proces-verbaal.