Luchtkwaliteit nergens ter wereld zo slecht als boven hoofdstad Australië

In Canberra nemen niet alleen overheidsinstanties maatregelen vanwege de rook in de lucht. Ook veel kinderdagverblijven, winkels en musea zijn gesloten. De National Gallery of Australia, een van de belangrijkste musea van de stad, is ook dicht. Het museum zegt de deuren te sluiten om de mensen te beschermen, maar ook de kunst. Verder zijn ook veel vluchten van en naar Canberra geschrapt.

Momenteel is de luchtkwaliteit nergens ter wereld zo slecht als boven Canberra. Australië kampt al weken met de hevigste bosbranden in decennia, die al aan zeker 24 mensen het leven kostten. Verder stierven al duizenden dieren en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. Met name de staten New South Wales, Victoria en South Australia worden hard getroffen.

