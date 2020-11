‘Geef complotdenkers ook een stem’

Het publieke debat over de coronacrisis is zo gepolariseerd dat het lijkt alsof er maar één weg mogelijk is: de lockdown. Terwijl er altijd alternatieven zijn, zegt socioloog Jaron Harambam in de podcast ‘Het land van Wierd Duk’. De onderzoeker aan de KU Leuven pleit voor een open debat waarin iedereen gehoord moet worden, ook complotdenkers. „Complotdenkers leggen de vinger vaak op de zere plek, maar omdat ze geridiculiseerd worden en geïsoleerd raken, slaan zij door in hun scepsis.”