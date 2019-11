Nieuwe aanhoudingen in moordzaak advocaat Wiersum

Zij worden ervan verdacht de helers te zijn van de auto’s die werden gebruikt bij de moord op de advocaat. Vorige week toonde Opsporing Verzocht beelden van drie gestolen voertuigen die door de daders zijn gebruikt om Wiersum te observeren.

Derk Wiersum werd in september voor zijn deur in Amsterdam-Buitenveldert neergeschoten voor hij naar zijn werk zou gaan. Hij stond in het Marengo-proces kroongetuige Nabil B. bij. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi zou het daarom op de advocaat gemunt hebben.