Twee mannen opgepakt in moordzaak advocaat Wiersum

De mannen zouden de helers zijn van één van de auto’s die werden gebruikt bij de moord op de advocaat. Vorige week toonde Opsporing Verzocht beelden van drie gestolen voertuigen die door de daders zijn gebruikt om Wiersum te observeren.

Eén van die auto’s is twee dagen voor de moord gebruikt om te spotten. Dat grijze busje, een Volkswagen Transporter, werd daarna niet meer gebruikt, laat de politie vandaag weten.

Dat komt omdat de auto een lekke voorband had. „Hopelijk kan iemand nog vertellen hoe, waar en wanneer dat gat is ontstaan”, zo is te horen op Opsporing Verzocht.

Het grijze busje. Ⓒ Opsporing Verzocht

Dat er inmiddels twee verdachten zijn opgepakt, is ’fantastisch nieuws’, werd in het programma gemeld. De politie kan nog niet meer details over de aanhoudingen geven. In totaal kwamen na een eerdere uitzending 37 tips binnen. „Daar zit zeer interessante informatie bij, ook met namen.”

Moord

Derk Wiersum werd in september voor zijn deur in Amsterdam-Buitenveldert neergeschoten voor hij naar zijn werk zou gaan. Hij stond in het Marengo-proces kroongetuige Nabil B. bij. Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi zou het daarom op de advocaat gemunt hebben.