’Aantal vluchten Schiphol kan veilig omhoog’

Topman Jeroen Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zet nog steeds grote vraagtekens bij die groei. „Eerst moeten al onze aanbevelingen zijn doorgevoerd. De genomen veiligheidsmaatregelen zijn niet voldoende. Ook het complexe banenstelsel van Schiphol zou herzien moeten worden”, zei hij maandag tijdens een besloten overleg met Kamerleden in aanloop naar een debat binnenkort met minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur.

Gezaghebbende kennisinstituten als het NLR oordelen milder. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra is het daarmee eens. „Er wordt erg veel gedaan aan het verbeteren van de veiligheid van de luchtvaart. We moeten zorgen dat we naast KLM ook het Schiphol-netwerk behouden. Dat komt de Nederlandse economie en werkgelegenheid ten goede”, vindt hij.

Volgens Dijkstra zou Schiphol komende jaren met wat aanpassingen kunnen doorgroeien naar zo’n 600.000 vluchten.

Het ministerie laat weten dat veiligheid een absolute randvoorwaarde blijft. „Schiphol is niet onveilig, maar het kan altijd beter. Veiligheid is nooit af. In 2021 beoordelen we of we op de goede weg zijn en de OVV-aanbevelingen zijn opgevolgd.”