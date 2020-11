Hek bij Witte Huis vol ’loser’-bordjes

Politiediensten hebben het extra hekwerk buiten het Witte Huis geplaatst in een poging de veiligheid van president Donald Trump te waarborgen. Slechts korte tijd bleef het hek onaangeraakt.

Al snel ontstond een soort cult om bordjes te plaatsen. Op een plek hangen zeven bordjes met het woord ’verliezer’, in verschillende letterschriften en kleuren. Elders hangen andere kreten. ’Uitzettingsbevel’, aldus een ander.

De anti-Trumpers lijken er verder een aardig radicaal gedachtegoed op na te houden met kreten als ’mannelijke suprematie’ en ’witte suprematie’. Onschuldige oproepen zoals ’verwijder haat’ gaan gepaard met meer onorthodoxe ideeën (’arresteer Trump’).

Verkiezingen

De bordjes hebben steeds meer het thema over de verkiezingsnederlaag die Republikein Trump zou gaan leiden ten opzichte van de Democraat Joe Biden in de presidentsverkiezingen. Biden loopt in een aantal staten voor - maar heeft nog niet de 270 kiesmannen binnen die nodig zijn.

Verder lijkt de bordjesgolf een bonte verzameling van thema’s te willen aankaarten, met de namen van zwarte overleden mensen (George Floyd en Breonna Taylor) en Black Lives Matter, maar ook ’Trump, haal je muur omlaag’. Campaign Zero, dat politiegeweld aan de kaak wil stellen, wordt genoemd. Toch zijn de verkiezingen leidend. Een vrouw, gehuld in een Amerikaanse vlag, droeg een bordje met ’You're fired!’– de slogan die Donald Trump gebruikte tijdens zijn televisieshow The Apprentice, schrijft Daily Mail US.

