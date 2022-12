‘Van Gaal gaat al uit van halve finale tegen Brazilië’

Er staat weer een gloednieuwe aflevering van voetbalpodcast Kick-off klaar, met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verweij en presentator Pim Sedee.De podcast staat deels in het teken van de topper PSV-Ajax. Beide clubs zijn actief (geweest) op de transfermarkt. Joey Veerman moet als het aan Driessen ligt in de basis. ,,Ik geloof niet zo in processen en langzaam brengen.’’Ajax is al een tijd bezig met Steven Bergwijn, maar de kans dat de Tottenham Hot-spur-aanvaller naar Amsterdam komt lijkt deze week zeker niet groter te zijn geworden. Verweij legt uit waarom. Ook gaat het uiteraard over de toekomst van Mo Ihattaren.Feyenoord heeft een grote sponsordeal in de wacht gesleept met een kledingmerk. De details zijn te horen in Kick-off. Ook wordt er veel verwacht van de Zweedse aanwinst Patrik Wålemark. Driessen: ,,Die zou Alireza Jahanbakhsh wel eens snel uit de basis kunnen gaan spelen.’’Verder gaat het in Kick-off over opvallende spelers over de grens, en wanneer gaan de stadions weer open?

