Zweedse politica gaf alles op om te vechten in Oekraïne: ’Ik zag mijn hakken en dacht wat doe ik hier nog’

Ze is 43, gehuwd en zat vier jaar in het Zweedse parlement, de Riksdag. Toch besloot Caroline Nordengrip haar hoge hakken en chique mantelpakje in te ruilen voor legerschoenen en een uniform in camouflagekleuren. „De omslag kwam er in de Riksdag, tijdens een vergadering twee dagen na het uitbreken van de oorlog”, aldus Nordengrip in een interview met Radio Svoboda. „De Oekraïense ambassadeur in Zweden informeerde ons toen over de situatie in Oekraïne. En ik herinner me het exacte moment waarop ik naar mijn dure mantelpak keek en dacht: ’Wat doe ik hier? Ik kan hier niet zitten en gewoon toekijken!’

Toen ik mijn man vertelde dat ik naar Oekraïne zou vertrekken, antwoordde hij: ’Oké... Het verbaasde me dat je nog niet weg was.” Hij weet natuurlijk ook dat zijn vrouw op haar vijftiende als vrijwilliger startte bij de Zweedse luchtmacht en dat dat haar zo beviel dat ze haar militaire opleiding voortzette. Zelfs haar politieke carrière stond in het teken van het leger: ze was lid van de defensiecommissie van het Zweedse parlement.

Liever dood dan krijgsgevangene

Nog geen week later vertrok Nordengrip naar Oekraïne. Na enkele maanden opleiding en training werd ze goed bevonden voor de dienst. Eerst leidde ze jonge rekruten op in de 47ste gemechaniseerde brigade „Magura.” Sinds twee weken vecht ze effectief mee aan het front. „Er werd op ons geschoten, we hebben teruggevochten, maar alles is in orde: ik raakte niet gewond”, zo zegt ze in het Duitse weekblad Bild. „Gelukkig mikken de Russen slechter dan mijn moeder”, schreef ze bij foto’s die ze postte op haar Instagrampagina.

Ⓒ Instagram

Een angsthaas is Nordengrip allesbehalve, al kent ze de risico’s van het vak. „Ik zou de dood verkiezen boven krijgsgevangenschap. Ik wil niet in handen van de Russen vallen, maar die mogelijkheid is er altijd en dat moet je accepteren.”

Al is ze soms wel bang, geeft ze toe: „Als dat niet zo was, zou ik niet goed bij mijn hoofd zijn. Waar ik het meest bang voor ben, zijn misverstanden met de andere soldaten omwille van de taal. Ik spreek nog altijd minder goed Oekraïens dan dat ik het versta. Maar ik leer elke dag bij.”

Op naar de overwinning!

De Zweedse is er heilig van overtuigd dat Oekraïne de oorlog zal winnen. „Dat zie ik aan de houding van de soldaten en de burgers, die allemaal zeggen dat dit de enige uitweg is. We moeten winnen, het kan niet anders. De Oekraïners hebben al behoorlijk goed laten zien waartoe ze in staat zijn en ze zullen niet stoppen vóór de Russen zijn teruggedreven tot aan de andere kant van de grens.”

Of ze zelf blijft tot het einde? „Dat hangt af van hoe de oorlog zich ontwikkelt. De Oekraïense legerleiding denkt dat de oorlog dit jaar voorbij is, wij op het terrein zijn daar nog niet zo zeker van. Veel, zo niet alles zal afhangen van de steun die we krijgen uit het buitenland. Oekraïne is een prachtig land en de moeite waard om voor te vechten. Daarom ben ik hier.”