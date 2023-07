Rijinstructeur (50) uit Marum veroordeeld voor aanranding van leerlinge

Volgens de rechters in Groningen is er voldoende bewijs om de man te kunnen veroordelen. Niet alleen ligt er de verklaring van het meisje zelf, die in december 2021 beweerde te zijn betast bij haar buik en op haar voorhoofd te zijn gekust door haar rijschoolhouder. Ze maakte zelf ook heimelijk geluidsopnames van de man uit Marum, waarin hij zei dat hij haar de volgende les ‘helemaal ging pakken’. Het meisje zou ‘het toetje van de dag worden.’

In het politiedossier zaten meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag van de man, maar die hebben niet tot bewijsbare zaken geleid. Volgens de man zou zijn Bosnische achtergrond meegespeeld hebben in zijn gedrag. In die cultuur zou lichamelijk contact veel gebruikelijker zijn, stelde hij.

De rijschoolhouder hield twee weken geleden in de rechtbank vol dat hij de stiekem opgenomen opmerkingen hypothetisch had bedoeld, maar dat schuift de rechtbank van tafel. ,,Het voelen en het zoenen was seksueel van aard. Dat is zeer ongepast en ongebruikelijk in de verhouding die een rijinstructeur met een leerling moet hebben. Bovendien is hij 30 jaar ouder dan het slachtoffer en gaf zij geen toestemming.’’

‘Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid’

Het maakt hem schuldig aan aanranding. ,,Door zijn rol als leraar had hij overwicht en in de lesauto kon de leerling zich hier niet aan onttrekken. De rechtbank rekent het de verdachte aan dat hij misbruik maakte van zijn positie.’’ Dat de man uit Marum beweerde te zijn uitgedaagd door het slachtoffer, neemt ze hem kwalijk. ,,De verdachte probeert de schuld bij de leerlinge in de schoenen te schuiven. Hij neemt geen enkele verantwoordelijkheid.’’

Gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie krijgt hij 1 maand celstraf voorwaardelijk en 80 uur taakstraf. Ook moet de Marumer het slachtoffer 750 euro smartengeld betalen.