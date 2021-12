Vijf kinderen omgekomen nadat springkussen metershoog de lucht in vliegt

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend (lokale tijd) op een basisschool in Devonport, waar het einde van het Australische schooljaar werd gevierd. Een sterke wind zou het springkasteel hebben opgepikt, waarna meerdere kinderen van grote hoogte naar beneden vielen, zo melden Australische media. Op beelden is te zien hoe de restanten van het springkasteel in een boom hangen en hulpverleners massaal aanwezig zijn bij de basisschool. Er werden meerdere reddingshelikopters ingezet en slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen vervoerd.

Ⓒ ABC News

Ⓒ EPA

Politiekorpschef Debbie Williams zegt tegen The Daily Mail dat agenten naar ’een zeer confronterende en verontrustende scène’ werden opgeroepen. Ooggetuigen spreken tegenover het Australische ABC News van een heftige situatie bij de basisschool. Zo waren ouders enige tijd niet op de hoogte of hun kind tot de slachtoffers behoort. Of het luchtkasteel goed opgezet was, wordt verder onderzocht.

Australische media meldden dat in ieder geval twee van de slachtoffers, Zane en Addison, tussen de tien en twaalf jaar oud zijn.

De Australische premier Scott Morrison spreekt in een reactie van een „ondenkbaar hartverscheurend” incident. „De gebeurtenissen die vandaag hebben plaatsgevonden in Devonport zijn zeer schokkend”, aldus Morrison. Alle betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden. „Jonge kinderen op een leuk dagje uit, samen met hun families en dan loopt het uit op zo’n gruwelijke tragedie. In deze tijd van het jaar breekt dat gewoon je hart.”