Zeker vier kinderen overleden nadat springkussen tien meter de lucht in vliegt

Ⓒ ABC News

DEVONPORT - Zeker vier kinderen zijn overleden door een tragisch incident met een springkasteel op het Australische eiland Tasmanië. Vier andere kinderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Nog één kind is opgenomen met zwaar letsel, meldt de politie. Het springkasteel ging door de sterke wind de lucht in, waarna kinderen van een hoogte van zo’n 10 meter op de grond terechtkwamen.