96-jarige overlevende concentratiekampen komt om door bom in Charkov: ’We zijn diep geschokt’

Romanchenko werd in 1942 naar Dortmund gedeporteerd, waar hij dwangarbeid moest verrichten. Na een mislukte ontsnappingspoging werd hij in 1943 naar Buchenwald gestuurd. Later kwam hij in Peenemünde terecht, waar hij moest meewerken aan de bouw van een V2 raket. Ook overleefde hij concentratiekamp Mittelbau en Bergen-Belsen.

Wereldvrede

Lange tijd was Romanchenko vicepresident van het Buchenwald-Dora Internationaal Committee, een organisatie die wil bijdragen aan het behoud van twee concentratiekampen. In 2015 sprak hij tijdens de herdenking van de bevrijding van het kamp in Buchenwald dat ,,de constructie van een nieuwe wereldorde van vrede en vrijheid ons ideaal is”.

De organisatie rouwt om het verlies van een ,,dierbare vriend”. ,,Deze situatie laat zien hoe bedreigend deze oorlog is voor overlevenden van concentratiekampen. Met andere stichtingen heeft de organisatie een hulpnetwerk opgezet dat zich richt op slachtoffers van nazi-vervolging in Oekraïne, met het bezorgen van medicijnen en voedsel. En het helpt slachtoffers van kampen om de oorlog in Oekraïne te ontvluchten.

,,We zijn diep geschokt”, schrijft de stichting op Twitter na zijn overlijden.