’Vader die dochtertje (8) doodde in ziekenhuis moet tbs krijgen’

Onze verslaggever Sebastiaan Schramm is bij de rechtszaak aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Tegelijk sluiten de psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum niet uit dat Steve B. (41) volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij zijn dochtertje in een behandelkamer wurgde en met een schaar stak. Dat gebeurde op de avond van 15 maart toen B. en Diya in het ziekenhuis waren voor klachten die B. had. Hij was urenlang onvindbaar in het gebouw.

De Hoogvlietenaar B. had destijds last van angsten en wanen, waarvoor hij meermaals aan de bel trok bij instanties. Hij heeft al toegegeven dat hij zijn dochter ombracht, maar zegt zich daar niets meer van te kunnen herinneren.