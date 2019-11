Homovader verovert vriendje dochter

De 19-jarige Saffron was het eerste kind van twee mannen in Engeland. Recent maakten de vaders Barrie en Tony bekend dat ze na een relatie van 32 jaar uit elkaar gingen.

Dochter Saffron was een stelletje met de 25-jarige Scott Hutchison. En ook aan die verhouding kwam een eind.

Voor wie het nog kan volgen: Saffron maakt op Instagram nu officieel bekend dat haar ex een verhouding heeft met de 55-jarige Barrie. „Scott is een van mijn beste maatjes en ik ben blij dat papa en hij ervoor uit kunnen komen dat ze een relatie hebben.” De Insta-post werd gedeeld door Barrie.

Nu pas komt ook een gezinsgeheimpje naar buiten: Saffron had nooit een seksuele relatie met Scott, maar deed alsof voor de buitenwereld omdat hij kennelijk nog niet voor de hele wereld uit de kast was gekomen. „Scott vertelde me jaren geleden in vertrouwen dat hij homo was, en ik deed daarna alsof hij mijn vriend was.”

Eerste stel

Barrie en Tony waren het eerste homostel in Engeland die als twee vaders geregistreerd werden van hun dochter Saffron.

Barrie is dolblij met zijn nieuwe verkering. „Het is raar om na zo’n lange relatie met Tony zulke gevoelens te hebben voor iemand die de helft jonger is dan ik. Maar als het goed voelt, is het goed”, zeggen ze tegen Engelse media.

De mannen leven overigens nog steeds onder hetzelfde dak in hun mooie huis in Florida. De laatste jaren waren ze al flink uit elkaar gegroeid en noemden ze het zelf uiteindelijk nog een ’platonische relatie’.