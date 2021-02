Vijf huizen ontruimd na grote brand in Utrechtse woningen

Buitenland

Gezinsmoord Duitsland eist vijf levens

De vijf mensen die na een brand in een huis in Duitsland dood werden gevonden, zijn om het leven gebracht. De autoriteiten gaan ervan uit dat de vader des huizes zijn vrouw en twee dochters en zijn schoonmoeder met een mes heeft gedood, het huis in brand heeft gestoken en zichzelf ook met het mes he...