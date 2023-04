Premium Het beste van De Telegraaf

Weski al jaren opvallende verschijning in strafrecht-arena

Door Saskia Belleman

AMSTERDAM - Het was een bommetje dat advocaat André Seebregts dropte tijdens een zitting in september in de zaak van ex-advocaat Youssef Taghi. Diens neef Ridouan Taghi zou niet alleen via Youssef, maar ook via advocate Inez Weski contact met zijn criminele netwerk hebben gehouden. Op Twitter reageerden collega-advocaten van Weski furieus op al te snelle oordelen over haar schuld.