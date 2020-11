Honderden aanhoudingen in Wit-Rusland bij nieuwe demonstraties

De grootste acties vonden plaats in de hoofdstad Minsk. Daar verzamelden demonstranten zich eerst in woonwijken en vormden vervolgens protestmarsen. Velen droegen wit-rood-witte vlaggen met zich mee. Er waren video’s te zien op internet hoe veiligheidstroepen demonstranten volgden naar de binnenplaatsen van wooncomplexen. Steeds weer werden mensen in minibussen gesleept. De media berichtten ook over het gebruik van traangas en verdovingsgranaten. Mensen in andere steden riepen ook op tot aftreden van Loekasjenko.

Net als de voorgaande zondagen waren honderden veiligheidstroepen op de been. Grote pleinen werden afgezet met metalen staven en de toegang tot zes metrostations werd geblokkeerd. Ook het mobiele internet was grotendeels uitgeschakeld. In sommige wijken zou er zelfs geen elektriciteit zijn geweest. Het was de zestiende zondag van protest op rij.

Wit-Rusland is sinds begin augustus in de greep van massale protesten. Loekajsenko, die de voormalige Sovjet-Republiek al 26 jaar op autoritaire wijze bestuurt, claimt dat hij de presidentsverkiezingen die toen werden gehouden, met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag het resultaat van verkiezingsfraude is.