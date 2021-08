Emotionele Biden na aanslag Kabul: ’Dit zullen we niet vergeven’

„Wij zullen jullie dit niet vergeven, wij zullen jullie niet vergeten, wij zullen jullie laten betalen”, zei Biden donderdagavond in een toespraak voor het Amerikaans volk vanuit het Witte Huis. De Democraat gaf aan de Afghaanse tak van Islamitische Staat als verantwoordelijk te beschouwen voor de explosies. De terreurgroep heeft de aanslag ook opgeëist, vanwege de ’samenwerking’ van de Taliban met de Amerikanen op en rond het vliegveld in Kabul. De Taliban liggen al langere tijd in de clinch met de extremisten van IS.

Biden ontvangt in de VS veel kritiek, zowel op links als rechts, vanwege zijn optreden in Afghanistan en de snelle terugkeer van Amerikaanse troepen. Ook het feit dat tal van wapens en apparatuur in handen zijn gevallen van de Taliban roept veel vragen op. De president blijft bij het voornemen om de Amerikaanse bezetting in Afghanistan deze maand na twintig jaar te beëindigen.

Het is een van de dodelijkste dagen voor het Amerikaanse leger in Afghanistan sinds 2011, toen een helikopter van de Amerikaanse strijdkrachten door Talibanstrijders werd neergeschoten in de Tangi Vallei, bijna 100 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. Er kwamen toen dertig Amerikaanse militairen om het leven.