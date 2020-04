Tuinieren in coronatijd: vier keer zoveel meldingen van gevonden bommen

„Het is momenteel dagwerk geworden”, zo vertelt Karel Knop, explosievenverkenner in Gelderland, in de Politiepodcast. „De normale piekmomenten zijn als de boeren op het land aan de gang gaan en als mensen in het voorjaar de tuin gaan aanpakken. In het gebied Tiel tot Millingen krijgen we normaalgesproken twee of drie meldingen per dag, hooguit. Gisteren zaten we aan bijna 12 in het hele gebied.”

Ook krijgt de politie te maken met veel amateurzoekers, mensen die met een metaaldetector op pad gaan. „Die gaan normaal met groepen van tot wel acht man naar Polen om daar dit soort klussen te doen, maar nu zijn ze vanwege de lockdown in ons gebied aan het werk.” En dat levert gevaarlijke situaties op. „Het is gevaarlijk voor de wandelaars. Die mensen graven twee leuke helmen op en dan vinden ze een handgranaat die heel gevaarlijk is. Ze besluiten om niet te politie te bellen, maar om de granaat maar ergens op een pad in het bos te leggen, dat de eerstvolgende wandelaar dat ding vindt en wel de politie belt.”