Gazprom blijft gas exporteren naar Europa via Oekraïne

Wel lijkt Gazprom niet van plan om meer gas naar Europa te exporteren, nu Europese landen hun gasvoorraad willen aanvullen - voor komende winter. Dat valt op te maken uit veilingen van gascontracten.

De Europese Commissie en het kabinet willen de import van Russisch gas zo snel mogelijk verminderen. Zo wil Nederland meer vloeibaar gas gaan importeren en meer gas uit de Noordzee halen. De Europese Commissie verhoogde de voor 2030 gestelde doelen op het gebied van hernieuwbare energie.

Het zal nog even duren voordat Europa daadwerkelijk minder afhankelijk is van Russisch gas, want vooral Oost-Europese landen kunnen momenteel niet zonder. Zij halen veelal meer dan de helft van gas uit Rusland.

Energiebedrijf Eneco laat vandaag weten gaan Russisch gas meer te gaan kopen.