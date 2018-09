VS trekt stekker uit klimaatakkoord

Het opzeggen van het verdrag werd al verwacht. Volgens Trump kost het akkoord de Amerikaanse burger te veel geld. Hij wil gaan onderhandelen over een beter akkoord. Trump denkt dat hij vier jaar nodig heeft om zijn land los te maken van het verdrag.

ZIE OOK: Brussel: klimaatbesluit Trump diep treurig

In het akkoord hebben bijna alle landen in de wereld afspraken gemaakt om de klimaatverandering tegen te gaan.

’Niet bedoeld voor verbeteren klimaat’

Trump somde in zijn verklaring een reeks nadelen op van het verdrag voor zijn land. De veranderingen die de landen moeten invoeren gaan in de VS gepaard met het verlies van miljoenen banen in bijvoorbeeld de automobielindustrie en energiesector.

ZIE OOK: Rutte betreurt Trumps opzeggen klimaatverdrag

Het verdrag kost Amerika een fortuin en dat wil Trump zijn volk, de arbeiders en de belastingbetalers, niet aandoen. „Dit verdrag is niet bedoeld voor verbetering van het klimaat maar om landen te laten profiteren van de VS”, aldus Trump.

’Het verzwakt Amerika’

Volgens Trump is het verdrag van Parijs geen eindpunt maar een begin en zou er nog veel gevraagd worden van de VS als het land in het akkoord zou blijven. „Ik heb als president de plicht het Amerikaanse volk te beschermen tegen toekomstige aanvallen op onze soevereiniteit. Het verdrag van Parijs ondermijnt de economie van Amerika, verzwakt onze soevereiniteit en zet Amerika op een constante achterstand op de rest van de wereld. Het is tijd om het verdrag te verlaten”, aldus Trump.

ZIE OOK: Wat is het klimaatverdrag zonder de VS?

Trump kondigde aan meteen te stoppen met betalingen aan het Green Climate Fund, een fonds van de Verenigde Naties. Via dit fonds, opgericht in de aanloop naar de onderhandelingen over het verdrag van Parijs, gaat geld van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden om maatregelen tegen klimaatverandering te nemen. De VS betalen daar omgerekend meer dan 2,5 miljard dollar aan en zijn daarmee de grootste donor.

’Erfenis Obama ongedaan gemaakt’

Door alsnog uit het verdrag te stappen, ontmantelt Trump de politieke nalatenschap van oud-president Barack Obama. De Republikeinse president stopte eerder al met een groot deel van het klimaatbeleid van zijn voorganger. Het doel was om meer banen te scheppen door regels te schrappen.

ZIE OOK: Obama: Trump ontkent de toekomst

Het is nog onduidelijk hoe het Witte Huis de Amerikaanse deelname aan het klimaatpact wil opzeggen. Zo’n proces zou jaren kunnen duren. Daar wordt volgens de bronnen nog aan gewerkt door een klein team, waar onder anderen de chef van het Amerikaanse Bureau Milieubescherming (EPA), Scott Pruitt, deel van uitmaakt.