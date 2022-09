Haagse bronnen: zorgpremie schiet komend jaar fiks omhoog

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Volgens ingewijden gaat de zogenoemde rekenpremie, een richtlijn voor zorgverzekeraars, omhoog naar 1649 euro, oftewel ruim 137 euro per maand. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 127 euro van vorig jaar. Hoeveel verzekerden daadwerkelijk gaan betalen hangt af van de premie die hun verzekeraar zelf vaststelt, aan de hand van de rekenpremie van het ministerie. Verzekeraars kunnen er ook voor kiezen hun buffers in te zetten om de premie te dempen.

Het ministerie van Volksgezondheid houdt al langer rekening met een forse stijging van de zorgpremie. De Telegraaf meldde dit voorjaar al dat uit voorlopige berekeningen een forse stijging rolde. Een hogere zorgpremie wordt veroorzaakt door hogere lonen en kosten in de zorg.

De zorgtoeslag gaat volgend jaar overigens ook fors omhoog, maar wel eenmalig, met ruim 400 euro per jaar. Dat bedrag is niet per se bedoeld om de stijgende zorgpremie te compenseren, de toeslag wordt vooral gebruikt als middel om geld voor koopkrachtverlichting bij lage (midden)inkomens te krijgen.