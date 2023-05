Domper: oude boom, velg en kogel gevonden in zoektocht naar nazischat

Bij de zoektocht is onder andere een oude fruitboom gevonden, een velg van een auto en een pistoolkogel (9mm kaliber). De kogel is niet afgeschoten maar dateert waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog.

Begin januari maakte het Nationaal Archief een kaart van een schat die mogelijk in Ommeren zou liggen openbaar. Veel mensen trokken toen naar de plaats om op eigen gelegenheid te zoeken.

In de gemeente geldt sinds oktober een verbod om zonder ontheffing een metaaldetector of enig ander voorwerp voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of mee te hebben.

De medewerking van de gemeente Buren aan de zoektocht was eenmalig. Wethouder Pieter Neven: „De locaties zijn onderzocht en er ligt geen schat. Daarmee is het verhaal echt af. Ik hoop voor de mensen hier dat het weer rustig wordt en hoop dat er geen mensen meer komen zoeken.”

